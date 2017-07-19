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В Екатеринбурге таможенники временно арестовали 15 т импортных груш
19 июль 2017 (12:41)
УрБК, Екатеринбург, 19.07.2017. Сотрудники Екатеринбургской таможни обнаружили 15 т импортных груш из Ливана без подтверждающих декларирование документов. Об этом сообщает пресс-служба таможенного органа.
Выявленную продукцию временно арестовали, а предполагаемому нарушителю предписали в течение суток предоставить документы о прохождении партией всех установленных таможенных процедур.
Кроме того, на складе одного крупного ритейлера была выявлена партия яблок неизвестного происхождения без этикеток и сопроводительных документов. Таможенники и специалисты Россельхознадзора изъяли 38 кг сомнительной продукции.
Отмечается, что в ходе 18 совместных рейдов сотрудники надзорных органов с начала 2017 года изъяли и уничтожили 35 т плодоовощной и 172 кг животноводческой продукции, попадающей под действие особых экономических мер.
Выявленную продукцию временно арестовали, а предполагаемому нарушителю предписали в течение суток предоставить документы о прохождении партией всех установленных таможенных процедур.
Кроме того, на складе одного крупного ритейлера была выявлена партия яблок неизвестного происхождения без этикеток и сопроводительных документов. Таможенники и специалисты Россельхознадзора изъяли 38 кг сомнительной продукции.
Отмечается, что в ходе 18 совместных рейдов сотрудники надзорных органов с начала 2017 года изъяли и уничтожили 35 т плодоовощной и 172 кг животноводческой продукции, попадающей под действие особых экономических мер.
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