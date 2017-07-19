Новости дня

В Екатеринбурге таможенники временно арестовали 15 т импортных груш

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2017. Сотрудники Екатеринбургской таможни обнаружили 15 т импортных груш из Ливана без подтверждающих декларирование документов. Об этом сообщает пресс-служба таможенного органа.



Выявленную продукцию временно арестовали, а предполагаемому нарушителю предписали в течение суток предоставить документы о прохождении партией всех установленных таможенных процедур.



Кроме того, на складе одного крупного ритейлера была выявлена партия яблок неизвестного происхождения без этикеток и сопроводительных документов. Таможенники и специалисты Россельхознадзора изъяли 38 кг сомнительной продукции.



Отмечается, что в ходе 18 совместных рейдов сотрудники надзорных органов с начала 2017 года изъяли и уничтожили 35 т плодоовощной и 172 кг животноводческой продукции, попадающей под действие особых экономических мер.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: