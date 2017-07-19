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На Среднем Урале производство скота и птицы на убой в I полугодии сократилось на 4%

19 июль 2017 (10:02)

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2017. В I полугодии 2017 года в Свердловской области производство скота и птицы на убой сократилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 116,3 тыс. т в живом весе, следует из данных Свердловскстата.

Производство молока, наоборот, демонстрирует рост. Так, по сравнению с прошлогодними показателями объем произведенной молочной продукции увеличился на 5,3% и составил 349,8 тыс. т. Производство яиц возросло на 1,7% и стало равным 736,2 млн шт.

В хозяйствах всех категорий наблюдается снижение поголовья скота и птицы. Так, в июне 2017 года поголовье крупного рогатого скота сократилось на 1,5% в годовом выражении, свиней — на 1,9%, а овец и коз — на 0,9%. Самое масштабное снижение численности голов наблюдается в категории «птица». По сравнению с июнем 2016 года значение сократилось на 9,9%. Лишь поголовье коров демонстрирует небольшой рост — 1,6%.

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