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Ввод жилья в Свердловской области в I полугодии 2017 года сократился на 22,3%

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2017. В январе-июне 2017 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 712,9 тыс. кв. м. жилья, что на 22,3% ниже уровня аналогичного периода предыдущего года. Об этом сообщает Свердловскстат.



Во II квартале 2017 года на Среднем Урале ввели 481,4 тыс. кв .м. жилья. Это на 4,3% выше показателя соответствующего периода 2016 года. Объем индивидуального жилищного строительства в апреле-июне 2017 года вырос на 0,5% (до 177,7 тыс. кв. м.).

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