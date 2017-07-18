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В Магнитогорске открылась выставка «ММК — история в лицах»

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2017. В День металлурга в музее Магнитогорского металлургического комбината (ММК) открылась выставка «ММК — история в лицах». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



В ее экспозицию вошли фотоматериалы о магнитогорцах, бывших работниках комбината. В своё время их безымянные фотографии были обнаружены в архивах музея.



«Как выяснилось, бережно собирая в своих архивах материалы о становлении и развитии Магнитогорского металлургического комбината, музей ММК никогда не забывал и о тех, чьими руками совершались все эти трудовые подвиги. В его архивах было обнаружено огромное количество старых фотографий работников комбината, большинство из которых, к сожалению, оказались безымянными. Решив выяснить, кем были эти люди, нынешнее руководство музея запустило проект «История ММК — история моей семьи», пригласив поучаствовать в нём всех жителей города», — говорится в сообщении.



«Для того чтобы установить судьбы этих людей, мы обратились за помощью к газете «Магнитогорский металл», попросив опубликовать эти фотографии и обращение к горожанам, если кто-то вдруг узнает своих родных, близких, чтобы они приходили в музей и приносили свои документы. И мы были приятно удивлены, сколько магнитогорцев откликнулось на наше предложение, и люди приходили в музей, приносили фотографии и личные вещи», — рассказала ведущий инженер научно-технического центра ПАО «ММК» Елена Брызгалина.



Среди обратившихся был и Марс Аллагуватов, который давно уже пытался разыскать информацию о деде-фронтовике. Зная, что он был работником комбината, Марс решил попытать счастье в музее ММК, где его ждал большой сюрприз. Здесь было обнаружено не только фото, но и письмо, которое его дед Рахимьян Кутлубулатов оставил своим потомкам.



«Волновался, когда прочитал это письмо. В этом письме его боевой путь. Мой дед описывал, где он служил, что он участвовал в параде на Красной площади в 45 году, строил линию «Москва — Нюрнберг», и про свои медали, немного о фронтовых буднях», — поделился своими чувствами внук участника войны Марс Аллагуватов.



«Это письмо помогло узнать, как сложилась не только военная, но и послевоенная судьба деда, раскрыв много малоизвестных деталей о жизни и его, и страны в целом. Много открытий этот проект подарил и другим его участникам. Активное содействие в сборе информации о ветеранах комбината музею оказали старшеклассники школы № 65, которые загорелись идей помочь музею в сборе информации. Они посетили семьи бывших ветеранов ММК, записали рассказы, сделали видео. Перед школьниками предстала целая плеяда трудных судеб людей, которые по разным причинам оказались в Магнитогорске во времена индустриализации, войны, послевоенного восстановления народного хозяйства и это имеет большое воспитательное значение.



Благодаря таким вот добровольным помощникам удалось восстановить имена и судьбы 36 бывших работников комбината. Большинство из этих уникальных материалов и вошло в новую выставку, открытием которой всё не закончится. Работа над проектом «История ММК — история моей семьи» будет продолжена, и со временем эта экспозиция пополнится новыми материалами», — сообщили в пресс-службе ММК.

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