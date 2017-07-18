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На Привокзальной площади Екатеринбурга ликвидировали незаконно установленный торговый трейлер

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2017. В Екатеринбурге в рамках борьбы с незаконными нестационарными объектами торговли организовали вынос еще одного самовольно установленного трейлера. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.



С Привокзальной площади города специалисты демонтировали и вывезли киоск «Сам-Сам».



В администрации города отмечают, что демонтажу подлежат только те объекты, которые не внесены в «Схему размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках», то есть установленные незаконно.

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