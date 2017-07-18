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В Свердловской области в I полугодии демонтировали более 1,4 тыс. незаконных рекламных конструкций

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2017. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) совместно с ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области» в I полугодии 2017 года демонтировали более 1,4 тыс. незаконных рекламных конструкций разного формата: более 440 билбордов, 651 афишный стенд, 136 перетяжек. Об этом сообщает пресс-служба МУГИСО.



«Помимо мер, направленных на устранение выявленных нарушений в виде демонтажа рекламных конструкций, министерством в указанный период в адрес владельцев рекламных конструкций, а также собственников и иных владельцев недвижимого имущества, к которым присоединены рекламные конструкции, направлено более 750 предписаний об устранении нарушений законодательства о рекламе», — говорится в сообщении.



Вместе с тем министерством активно ведется работа по принудительному демонтажу рекламных конструкций, за первое полугодие в арбитражный суд направлено 40 исковых заявлений к владельцам незаконно установленных рекламных конструкций.



По заключенным договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций за I полугодие 2017 года поступило 41 млн 394 тыс. 938 руб.



Вследствие проведенных аукционов за период осуществления министерством полномочий в сфере рекламы общая сумма платы по договорам, ожидаемая к поступлению за весь срок использования мест, составляет 541 млн 154 тыс. 886,94 руб.



Также МУГИСО ведется работа по возмещению расходов, связанных с демонтажем, хранением и в необходимых случаях уничтожением рекламных конструкций, сумма которых составила 1 млн 54 тыс. 081 руб.



Сумма предъявленного министерством возмещения за неосновательное обогащение путем занятия земельного участка, находящегося в неразграниченной или государственной собственности Свердловской области, составила 1 млн 371 тыс. 246 руб.

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