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В Екатеринбурге будут судить гендиректора ЧОПа за невыплату заработной платы

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2017. В Екатеринбурге будут судить генерального директора одного из частных охранных предприятий за невыплату заработной платы 14 сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Свердловской области.



По данным следствия, обвиняемый допустил задолженность по зарплате перед 14 работниками возглавляемого им охранного предприятия на общую сумму около 600 тыс. руб.



Как установлено в ходе следствия, реальная возможность для того, чтобы обеспечить выплату работникам зарплаты, у обвиняемого была, поскольку он осуществлял расчеты с контрагентами, переводил на их расчетные счета крупные суммы денежных средств, а также выдавал денежные средства с расчетного счета своему сыну.



В рамках расследования проведена судебная почерковедческая экспертиза. Она установила, что подписи в платежных ведомостях, на которые ссылался обвиняемый, настаивая на своей невиновности, выполнены не самими работниками, а иными лицами.



Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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