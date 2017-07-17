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Более 10 тыс. сотрудников Группы ЧТПЗ приняли участие в Дне металлурга

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2017. Группа ЧТПЗ провела череду праздничных мероприятий в Челябинске и Первоуральске, посвященных Дню металлурга, которые посетило более 10 тыс. сотрудников и ветеранов компании.



Открылась праздничная неделя чествованием лучших работников компании. Порядка 1 тыс. белых металлургов удостоены отраслевых, ведомственных и региональных наград. Традиционно в канун Дня металлурга подведены итоги конкурса «Лучшая трудовая династия». В этом году победителями стали семья челябинских трубопрокатчиков Астрелиных (общий стаж работы в компании — более 200 лет) и первоуральские новотрубники Белоглазовы (общий стаж — 300 лет).



«День металлурга по праву можно назвать семейным праздником, ведь дело белых металлургов на наших заводах передается из поколения в поколение, а весь многотысячный коллектив объединяют общие ценности и преданность профессии», — отметил акционер компании, председатель совета директоров Группы ЧТПЗ Александр Федоров.



В течение недели прошли концерты для заслуженных ветеранов, спортивные турниры, семейные праздники. Для самых юных гостей была предусмотрена игровая программа с конкурсами, анимацией и аттракционами. Более 400 детей сотрудников, которые в этом году пойдут в первый класс, получили в подарок от Группы ЧТПЗ сертификаты на приобретение канцелярских принадлежностей.



В Челябинске впервые был организован масштабный корпоративный квест для белых металлургов, после которого гостей ожидала пляжная дискотека и огненное шоу. В Первоуральске для работников ПНТЗ и жителей города состоялся концерт с участием популярной группы «Пицца». Завершились праздничные гулянья ярким салютом под звуки гимна «Сталевары России».

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