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АСВ хочет обанкротить экс-главу «Татфондбанка»
17 июль 2017 (14:19)
УрБК, Москва, 17.07.2017. Агентство по страхованию вкладов намерено обратиться в суд с заявлением о признании экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина банкротом. Об этом сообщает «Финмаркет».
«Татфондбанк в лице конкурсного управляющего — государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» сообщает о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании Мусина Роберта Ренатовича несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства», — говорится в сообщении в базе данных «СПАРК-Интерфакс».
Напомним, 3 марта 2017 года Банк России отозвал лицензию у входящего в топ-50 российских банков Татфондбанка. В апреле кредитная организация была признана судом банкротом. «Дыра» в капитале Татфондбанка оценивается в 118 млрд руб.
Ранее возглавлявший Татфондбанк Р. Мусин является фигурантом семи уголовных дел, возбужденных СУ СКР по Татарстану после краха банка по статьям о мошенничестве и отмывании денег, в настоящее время находится под арестом. По оценкам следствия, общая сумма хищений по уголовному делу Р. Мусина составляет более 35,5 млрд руб.
«Татфондбанк в лице конкурсного управляющего — государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» сообщает о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании Мусина Роберта Ренатовича несостоятельным (банкротом) в связи с наличием у него признаков банкротства», — говорится в сообщении в базе данных «СПАРК-Интерфакс».
Напомним, 3 марта 2017 года Банк России отозвал лицензию у входящего в топ-50 российских банков Татфондбанка. В апреле кредитная организация была признана судом банкротом. «Дыра» в капитале Татфондбанка оценивается в 118 млрд руб.
Ранее возглавлявший Татфондбанк Р. Мусин является фигурантом семи уголовных дел, возбужденных СУ СКР по Татарстану после краха банка по статьям о мошенничестве и отмывании денег, в настоящее время находится под арестом. По оценкам следствия, общая сумма хищений по уголовному делу Р. Мусина составляет более 35,5 млрд руб.
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