Новости дня

В Тюменской области студенты примут участие в строительстве энергообъекта ФСК ЕЭС

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2017. Учащиеся вузов Тюменской области отправились на строительство нового энергоблока ФСК ЕЭС в Западной Сибири — переключательного пункта 500 кВ «Тобол». Об этом сообщает пресс-служба компании.



«В студенческий стройотряд ФСК вошли 20 студентов, обучающихся на 1-3 курсах Тюменского индустриального и Сургутского государственного университетов. С первым вузом ФСК сотрудничает уже третий год. Учащиеся СурГУ впервые отправились на объекты электросетевого комплекса компании», — рассказали в пресс-службе.



Трудовая смена продлится месяц. Будущие энергетики выполнят строительно-монтажные работы и на практике познакомятся с профессией.



«Участники стройотряда работают по срочному трудовому договору, работники обеспечены комфортными условиями проживания, питанием и спецодеждой на весь трудовой сезон», — отмечают в компании.



После завершения трудовой смены лучшие студенты составят кадровый резерв ФСК ЕЭС в регионе.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: