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В Тюменской области студенты примут участие в строительстве энергообъекта ФСК ЕЭС
17 июль 2017 (13:44)
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2017. Учащиеся вузов Тюменской области отправились на строительство нового энергоблока ФСК ЕЭС в Западной Сибири — переключательного пункта 500 кВ «Тобол». Об этом сообщает пресс-служба компании.
«В студенческий стройотряд ФСК вошли 20 студентов, обучающихся на 1-3 курсах Тюменского индустриального и Сургутского государственного университетов. С первым вузом ФСК сотрудничает уже третий год. Учащиеся СурГУ впервые отправились на объекты электросетевого комплекса компании», — рассказали в пресс-службе.
Трудовая смена продлится месяц. Будущие энергетики выполнят строительно-монтажные работы и на практике познакомятся с профессией.
«Участники стройотряда работают по срочному трудовому договору, работники обеспечены комфортными условиями проживания, питанием и спецодеждой на весь трудовой сезон», — отмечают в компании.
После завершения трудовой смены лучшие студенты составят кадровый резерв ФСК ЕЭС в регионе.
«В студенческий стройотряд ФСК вошли 20 студентов, обучающихся на 1-3 курсах Тюменского индустриального и Сургутского государственного университетов. С первым вузом ФСК сотрудничает уже третий год. Учащиеся СурГУ впервые отправились на объекты электросетевого комплекса компании», — рассказали в пресс-службе.
Трудовая смена продлится месяц. Будущие энергетики выполнят строительно-монтажные работы и на практике познакомятся с профессией.
«Участники стройотряда работают по срочному трудовому договору, работники обеспечены комфортными условиями проживания, питанием и спецодеждой на весь трудовой сезон», — отмечают в компании.
После завершения трудовой смены лучшие студенты составят кадровый резерв ФСК ЕЭС в регионе.
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