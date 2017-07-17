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В Тюменской области студенты примут участие в строительстве энергообъекта ФСК ЕЭС

17 июль 2017 (13:44)

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2017. Учащиеся вузов Тюменской области отправились на строительство нового энергоблока ФСК ЕЭС в Западной Сибири — переключательного пункта 500 кВ «Тобол». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В студенческий стройотряд ФСК вошли 20 студентов, обучающихся на 1-3 курсах Тюменского индустриального и Сургутского государственного университетов. С первым вузом ФСК сотрудничает уже третий год. Учащиеся СурГУ впервые отправились на объекты электросетевого комплекса компании», — рассказали в пресс-службе.

Трудовая смена продлится месяц. Будущие энергетики выполнят строительно-монтажные работы и на практике познакомятся с профессией.

«Участники стройотряда работают по срочному трудовому договору, работники обеспечены комфортными условиями проживания, питанием и спецодеждой на весь трудовой сезон», — отмечают в компании.

После завершения трудовой смены лучшие студенты составят кадровый резерв ФСК ЕЭС в регионе.

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