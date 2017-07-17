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В Челябинске треть всех квартир в продаже не превышает 33 кв. метров

УрБК, Челябинск, 17.07.2017. В Челябинске почти треть от общего числа квартир в продаже составляет жилье площадью до 33 кв. метров, следует из данных портала N1.



Как правило, это квартиры в новостройках (37,4%), на вторичном рынке доля такой жилплощади составляет 22,2%. Отмечается, что самые маленькие квартиры на рынке — от 16 до 33 кв. м. Большинство людей рассматривают такое жилье как временное и при первой возможности стараются сменить жилплощадь на более просторную.



Больше всего маленьких и дешевых квартир площадью до 20 кв. м. находится в трех районах города. Так, 28% такого жилья расположено в Тракторозаводском районе, 26% — в Металлургическом, 21% — в Ленинском. Кроме этого, большой выбор квартир «чуть просторнее» — до 33 кв. м. — располагается в Курчатовском (16%) и Калининском (5%) районах.



По данным N1, в Челябинске стоимость квартиры площадью 18 кв. м. составляет 800 тыс. руб. Жилье площадью 30 кв. м. в среднем можно купить за 1,2 млн руб.

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