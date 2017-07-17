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В I полугодии дефицит бюджета составил 489 млрд рублей

УрБК, Москва, 17.07.2017. В I полугодии 2017 года дефицит госбюджета составил 489 млрд руб. или 1,2% ВВП. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Минфина.



В соответствии со вступившими в силу с 1 июля изменениями закона о бюджете на 2017-2019 годы, новый уровень ожидаемого в этом году дефицита бюджета равен 2,1% ВВП вместо ранее запланированных 3,2%.



Доходы бюджета в январе-июне 2017 года составили 7,121 трлн руб., что составляет почти 53% годового плана. Нефтегазовые доходы исполнены на 57% от планируемого значения, ненефтегазовые — на 50%. Федеральная налоговая служба собрала в бюджет 4,496 трлн руб. (56,6% от задания), а Федеральная таможенная — 2,085 трлн руб. (49,5% от плана).



Расходы составили 7,61 трлн руб. (46,9% от плана на год). Годовые назначения по двум крупнейшим разделам «Социальная политика» и «Национальная оборона» по итогам полугодия исполнены на 52% и 49% соответственно. Третий по объему средств раздел «Национальная экономика», содержащий в том числе государственные инвестиции, традиционно исполнен хуже — на 36% от годового задания.



Отмечается, что по итогам шести месяцев в 2016 году недостаток средств в федеральном бюджете оценивался в 1,515 трлн руб. или 4% ВВП.

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