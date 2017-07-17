Новости дня
В Среднеуральске на 30 суток закрыли базу отдыха «Энергетик»
17 июль 2017 (09:02)
УрБК, Екатеринбург, 17.07.2017. В Среднеуральске Управление Роспотребнадзора по Свердловской области приостановило деятельность базы отдыха «Энергетик» (ООО «Уралэнерготранс») на 30 суток. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и к организации питания населения, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровья человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний.
В частности, питьевая вода и вода для хозяйственно-бытовых нужд на базе отдыха не соответствовала требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям «общие колиформные бактерии» и «термотолерантные колиформные бактерии». А лабораторное исследование картофельного пюре и овощного салата местного производства выявило несоответствие по микробиологическим показателям «золотистый стафилококк», «бактерии группы кишечной палочки (колиформы)».
Из-за угрозы здоровью населения в отношении руководства составлены протоколы о временном запрете деятельности и протоколы об административном правонарушении по статьям 6.5 и 6.6 КоАП РФ. Верхнепышминский городской суд Свердловской области приостановил деятельность ООО «Уралэнерготранс» на базе отдыха «Энергетик» на 30 суток.
В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и к организации питания населения, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровья человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний.
В частности, питьевая вода и вода для хозяйственно-бытовых нужд на базе отдыха не соответствовала требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям «общие колиформные бактерии» и «термотолерантные колиформные бактерии». А лабораторное исследование картофельного пюре и овощного салата местного производства выявило несоответствие по микробиологическим показателям «золотистый стафилококк», «бактерии группы кишечной палочки (колиформы)».
Из-за угрозы здоровью населения в отношении руководства составлены протоколы о временном запрете деятельности и протоколы об административном правонарушении по статьям 6.5 и 6.6 КоАП РФ. Верхнепышминский городской суд Свердловской области приостановил деятельность ООО «Уралэнерготранс» на базе отдыха «Энергетик» на 30 суток.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Владельца кафе «Сайгон» в Екатеринбурге оштрафовали за нарушения санитарных норм
- Судебные приставы приостановили деятельность двух артезианских скважин в Верхотурье
- Роспотребнадзор: в Екатеринбурге 75% проб воды в зонах отдыха и купания не соответствуют санитарно-химическим нормам
- Роспотребнадзор приостановил работу ОАО «Берёзовский хлебокомбинат» на 60 суток из-за санитарных нарушений
- Деятельность ООО «Ревдинский молочный комбинат» приостановлена на 45 суток
Loading...