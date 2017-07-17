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В Среднеуральске на 30 суток закрыли базу отдыха «Энергетик»

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2017. В Среднеуральске Управление Роспотребнадзора по Свердловской области приостановило деятельность базы отдыха «Энергетик» (ООО «Уралэнерготранс») на 30 суток. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде и к организации питания населения, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровья человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний.



В частности, питьевая вода и вода для хозяйственно-бытовых нужд на базе отдыха не соответствовала требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям «общие колиформные бактерии» и «термотолерантные колиформные бактерии». А лабораторное исследование картофельного пюре и овощного салата местного производства выявило несоответствие по микробиологическим показателям «золотистый стафилококк», «бактерии группы кишечной палочки (колиформы)».



Из-за угрозы здоровью населения в отношении руководства составлены протоколы о временном запрете деятельности и протоколы об административном правонарушении по статьям 6.5 и 6.6 КоАП РФ. Верхнепышминский городской суд Свердловской области приостановил деятельность ООО «Уралэнерготранс» на базе отдыха «Энергетик» на 30 суток.

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