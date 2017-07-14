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В Екатеринбурге задержали мошенника, объявленного в федеральный розыск
14 июль 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 14.07.2017. Свердловские полицейские задержали мошенника, который находился в федеральном розыске с 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.
Установлено, что с 20 января по 20 марта 2012 года злоумышленник под видом финансового работника распространял на номера граждан сообщения, информирующие о блокировке банковской карты. Доверчивые жертвы перезванивали на указанный в SMS номер, сообщали свои реквизиты и остаток средств на счете. При этом обвиняемый по мобильному предлагал самостоятельно отменить блокировку с помощью банкомата. Потерпевшие под диктовку лжеменеджера в разделе «Перевод денежных средств» вводили номер своей карты и перечисляли разные суммы мошеннику.
Жертвами грабителя стали преимущественно жители Дальнего Востока. Общий ущерб от действий мошенника составил 120 тыс. руб.
Представители ОВД еще в 2012 году задержали преступника и поместили его под стражу, часть времени мужчина провел в СИЗО, а часть — под подпиской о невыезде.
В 2014 году ему предъявили обвинение по 9 эпизодам согласно части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», но злоумышленник на суд не явился. Несмотря на это, судья приговорил грабителя к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Из-за неявки в суд мужчину объявили в федеральный розыск.
«В итоге, за преступные деяния мошенника осудили на четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Учитывая, что он скрылся от суда, его объявили в федеральный розыск. В настоящее время любитель чужих денежных средств находится там, где ему и положено — в одном из учреждений пенитенциарной системы», — отметил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Установлено, что с 20 января по 20 марта 2012 года злоумышленник под видом финансового работника распространял на номера граждан сообщения, информирующие о блокировке банковской карты. Доверчивые жертвы перезванивали на указанный в SMS номер, сообщали свои реквизиты и остаток средств на счете. При этом обвиняемый по мобильному предлагал самостоятельно отменить блокировку с помощью банкомата. Потерпевшие под диктовку лжеменеджера в разделе «Перевод денежных средств» вводили номер своей карты и перечисляли разные суммы мошеннику.
Жертвами грабителя стали преимущественно жители Дальнего Востока. Общий ущерб от действий мошенника составил 120 тыс. руб.
Представители ОВД еще в 2012 году задержали преступника и поместили его под стражу, часть времени мужчина провел в СИЗО, а часть — под подпиской о невыезде.
В 2014 году ему предъявили обвинение по 9 эпизодам согласно части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», но злоумышленник на суд не явился. Несмотря на это, судья приговорил грабителя к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Из-за неявки в суд мужчину объявили в федеральный розыск.
«В итоге, за преступные деяния мошенника осудили на четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Учитывая, что он скрылся от суда, его объявили в федеральный розыск. В настоящее время любитель чужих денежных средств находится там, где ему и положено — в одном из учреждений пенитенциарной системы», — отметил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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