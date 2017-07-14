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УК РЭМП УЖСК оштрафовали за незаконное взимание платы при установке ИПУ

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2017. Мировой судья Чкаловского района Екатеринбурга наложил штраф в размере 50 тыс. руб. на генерального директора УК РЭМП УЖСК и 25 тыс. руб. — на начальника абонентского отдела компании за незаконное взимание денег с жильцов при установке индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов (ИПУ). Об этом говорится в сообщении департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.



Напомним, первое решение о признании должностных лиц ООО «УК РЭМП УЖСК» виновными в незаконном взимании платы за ввод в эксплуатацию ИПУ было вынесено 1 апреля 2016 года. Тогда каждому из руководителей был назначен штраф в размере 50 тыс. руб. Однако противоправные действия организации не прекратились. Новое обращение о факте требования денег с потребителей в департамент Госжилстройнадзора поступило в мае 2017 года.



«В соответствии с действующим законодательством, ввод индивидуальных приборов учета в эксплуатацию, равно как и их поверка и опломбирование, осуществляются исполнителем без взимания платы. Исключение составляют лишь те случаи, когда опломбирование ИПУ производится повторно и связано с нарушением пломбы или знаков поверки самим потребителем или третьим лицом», — рассказали в ведомстве.

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