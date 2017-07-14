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Госдума закрепила определение и статус самозанятых граждан

УрБК, Москва, 14.07.2017. Госдума РФ приняла поправки в Гражданский кодекс, которые определяют правовой статус самозанятых граждан. Об этом сообщает ТАСС.



Как пояснил на заседании один из авторов поправок, глава профильного комитета ГД РФ Павел Крашенинников, проект направлен на определение правового статуса самозанятых граждан, в том числе в целях исключения возможности признания их деятельности незаконным предпринимательством.



«К самозанятым гражданам принято относить лиц, оказывающих некоторые виды услуг физическим лицам без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Это могут быть услуги няни, сиделки, репетитора, бытовые услуги, услуги водителя, фотографа, переводчика и другие», — уточнил он.

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