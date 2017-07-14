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Уральское таможенное управление в I полугодии 2017 года перехватило более 12 тыс. запрещенных посылок

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2017. Уральское таможенное управление (УТУ) за I полугодие 2017 года оформило порядка 25 млн международных почтовых отправлений. Это почти в шесть раз больше аналогичного периода 2015 года. Об этом сообщает УТУ.



Вместе с возрастающим интересом населения к возможностям различных торговых интернет-площадок увеличивается и выявляемость запрещенных (ограниченных) к пересылке товаров. Только в I полугодии таможенники отказали в выпуске более 12 тыс. международных почтовых отправлений.



Основными категориями таких товаров являются: растения в любом виде и состоянии, семена растений (75%); ненотифицированные сотовые телефоны, смартфоны (12%); холодное оружие, части огнестрельного оружия, а также изделия, конструктивно сходные с гражданским и служебным оружием (10%); специальные технические средства для негласного получения информации (авторучки, брелки, зажигалки, часы, очки и т.д. с встроенными видеокамерами или диктофонами) (3%); психотропные и сильнодействующие вещества (1%).



В некоторых случаях по результатам таможенного контроля принимались решения о наличии признаков состава уголовного преступления. Только в I полугодии 2017 года по подследственности было направлено 322 материала о выявленных признаках преступления.

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