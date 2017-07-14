Новости дня

Глава ФАС оценил слияние Uber и «Яндекс.Такси» как угрозу конкуренции

УрБК, Москва, 14.07.2017. Объединение сервисов Uber и «Яндекс.Такси» создает угрозу ограничения конкуренции на рынке, так как в России агрегативный бизнес по онлайн-заказу поездок в основном представлен тремя компаниями. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на заявление руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева.



По его словам, это лишь «некоторое представление» о ситуации и служба проведет анализ количества заказов, цен на поездки и прочего, а также получит ходатайство от компаний на объединение их сервисов, после чего будет сделан окончательный вывод о влиянии на конкурентную среду.



Напомним, ранее гендиректор «Яндекс.Такси» Тигран Худавердян сообщил, что компания объединяет бизнес с Uber и создает для этой цели нового игрока, который будет работать в России, Грузии и частично в странах СНГ — Азербайджане, Армении, Белоруссии и Казахстане.



Для пассажиров такси ничего не изменится: по-прежнему будут доступны оба приложения для онлайн-заказа, а стоимость поездки, по словам Т. Худавердяна, сохранят на доступном уровне. Также сократится время ожидания и увеличится число свободных машин. Для водителей создадут единую платформу, через которую они смогут одновременно получать заказы от Uber и «Яндекс.Такси».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: