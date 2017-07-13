Дайджест

Уральский филиал «МегаФона» проанализировал активность звонков заграницу

Гости, приезжающие на Урал из Азии, чаще звонят домой, а европейцы и американцы охотнее напишут СМС. Самые продолжительные беседы ведутся с Индией — в среднем звонок в эту страну длится 8 мин. Такие данные получили связисты, изучив активность на тарифе «Теплый прием», созданном для общения иностранцев в России. Об этом сообщает пресс-служба Уральского филиала «МегаФона».



Гость, подключивший «Теплый прием», предпочтет звонок сообщению, мессенджерам и социальным сетям. За месяц он в среднем проводит за разговорами по мобильному телефону полчаса, отправляет 2 СМС и скачивает 142 МБ интернет-трафика.



Самые продолжительные беседы ведутся с жителями Индии (8 мин.), Украины 6,4 (мин.), Южной Осетии (6,1 мин.), Таджикистана (5,9 мин.), Китая (5,7 мин.), Узбекистана (5,3 мин.), Туркменистана и Кыргызстана (4,4 мин.), Турции и Абхазии (4 мин.). Страной-лидером по общему количеству звонков является Таджикистан — свыше одного миллиона в месяц.



В США, Великобританию и Италию текстовые сообщения летят в три раза чаще, чем совершаются звонки.



«Иностранные гости наиболее активно берут «гостевой» тариф в Свердловской области — каждое третье подключение приходится на этот регион. Также в топ самых популярных мест для деловых поездок и туризма входят Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская и Челябинская области», — отметил директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Сергей Алферов.



Тариф «Теплый прием» создан для общения иностранных гостей, которые приезжают в Россию работать или в туристическую поездку. Также он может стать отличным вариантом для уральцев, которые часто звонят за границу и хотят сэкономить. Стоимость минуты разговора с Индией от 1 руб., с Китаем, Южной Осетией от 2 рублей, Казахстаном, Кыргызстаном от 3 руб., с Украиной от 4,5 руб., с Таджикистаном от 5 руб.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: