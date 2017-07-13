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УБРиР готов финансировать «зеленые» бизнес-проекты
13 июль 2017 (16:12)
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2017. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) принял участие в конференции, посвященной проблемам развития экологических технологий, которая прошла в Екатеринбурге в рамках промышленной выставки «Иннопром». Об этом сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
Начальник управления торгового и проектного финансирования Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Сергей Охрименко в своем докладе рассказал об использовании эффективных инструментов финансирования международных экологических программ.
Основное внимание участники конференции уделили вопросам снижения инвестиционных рисков, а также обсуждению потребностей экономики в «зеленых» технологиях.
Социальная ответственность представителей российских деловых кругов растет с каждым годом, поэтому отечественные компании все активнее будут участвовать в экологических проектах, в том числе международного масштаба, уверен Сергей Охрименко.
«Бережное отношение к окружающей среде при сохранении эффективности бизнес-процессов — вызов для современных предпринимателей. В свою очередь, банки готовы финансировать перспективные начинания, предполагающие использование «зеленых» технологий», — отметил он.
По словам Сергея Охрименко, УБРиР обладает опытом поддержки эко-ориентированных проектов с использованием аккредитивов и гарантий.
«Эти инструменты, в отличие от классических кредитных продуктов, позволяют в несколько раз снизить риски при реализации международных экологических программ и существенно уменьшить стоимость привлеченных ресурсов», — подчеркнул Сергей Охрименко.
По его словам, УБРиР может предложить своим партнерам лимит в размере нескольких десятков миллионов долларов США или евро в зарубежных банках-корреспондентах. И у нас уже есть примеры подобного сотрудничества. Например, мы обеспечили долгосрочное торговое финансирование по энергетическому оборудованию для одного из наших клиентов с привлечением средств немецких COMMERZBANK AG и AKA BANK на сумму более 30 млн долл. США.
Начальник управления торгового и проектного финансирования Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Сергей Охрименко в своем докладе рассказал об использовании эффективных инструментов финансирования международных экологических программ.
Основное внимание участники конференции уделили вопросам снижения инвестиционных рисков, а также обсуждению потребностей экономики в «зеленых» технологиях.
Социальная ответственность представителей российских деловых кругов растет с каждым годом, поэтому отечественные компании все активнее будут участвовать в экологических проектах, в том числе международного масштаба, уверен Сергей Охрименко.
«Бережное отношение к окружающей среде при сохранении эффективности бизнес-процессов — вызов для современных предпринимателей. В свою очередь, банки готовы финансировать перспективные начинания, предполагающие использование «зеленых» технологий», — отметил он.
По словам Сергея Охрименко, УБРиР обладает опытом поддержки эко-ориентированных проектов с использованием аккредитивов и гарантий.
«Эти инструменты, в отличие от классических кредитных продуктов, позволяют в несколько раз снизить риски при реализации международных экологических программ и существенно уменьшить стоимость привлеченных ресурсов», — подчеркнул Сергей Охрименко.
По его словам, УБРиР может предложить своим партнерам лимит в размере нескольких десятков миллионов долларов США или евро в зарубежных банках-корреспондентах. И у нас уже есть примеры подобного сотрудничества. Например, мы обеспечили долгосрочное торговое финансирование по энергетическому оборудованию для одного из наших клиентов с привлечением средств немецких COMMERZBANK AG и AKA BANK на сумму более 30 млн долл. США.
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