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Группа ЧТПЗ заключила соглашение о сотрудничестве с «Ворлдскиллс Россия»

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2017. В рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2017» Группа ЧТПЗ заключила соглашение о сотрудничестве с Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Свои подписи под документом поставили генеральный директор трубного дивизиона Группы ЧТПЗ Александр Грубман и глава союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов.



В рамках сотрудничества стороны намерены объединить усилия в создании и продвижении компетенций Future Skills. В целях реализации соглашения Группа ЧТПЗ будет организовывать форсайт-сессии для выявления профессий будущего, проводить их апробацию в рамках корпоративных чемпионатов, создавать команды участников и экспертов по нововведенным компетенциям, внедрять соответствующие образовательные программы на базе Образовательного центра. Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», в свою очередь, будет оказывать содействие в продвижении разработанных Группой ЧТПЗ профессий будущего в российском промышленном секторе, проводить обучение преподавательского состава Образовательного центра Группы ЧТПЗ современным методам тренировок и преподавания.



«FutureSkills — одно из приоритетных направлений движения «Молодые профессионалы», нацеленное на проектирование новых компетенций, востребованных в условиях глобальных изменений в сфере технологий и производства, которые диктуют новые требования к кадрам и к их подготовке. Взаимодействие с Ворлдскиллс в продвижении Future Skills позволит нам сформулировать требования к кадрам по перспективным профессиям и компетенциям и в дальнейшем разработать соответствующие образовательные программы», — заявил генеральный директор трубного дивизиона Группы ЧТПЗ Александр Грубман.



Группа ЧТПЗ с 2011 года готовит кадры в рамках программы «Будущее Белой металлургии» и является лидером дуального образования в России. За шесть лет действия проекта Образовательный центр ЧТПЗ подготовил более 500 квалифицированных рабочих. Группа ЧТПЗ — ассоциированный партнер союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», что дает компании право самостоятельно проводить открытые корпоративные чемпионаты в соответствии с требованиями и стандартами WorldSkills, а также принимать участие в чемпионатах сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности (WorldSkills Hi-Tech).

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