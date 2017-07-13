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ЮУТПП принимает участие в организации Узбекско-Российского делового форума

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2017. 26 сентября в Ташкенте (Республика Узбекистан) состоится II Узбекско-Российский деловой форум. Активное участие в подготовке мероприятия принимает Южно-Уральская торгово-промышленная палата (ЮУТПП), президент которой Федор Дегтярев возглавляет Российско-Узбекский деловой совет (РУДС). Об этом сообщает пресс-служба ЮУТПП.



«Стоит отметить, что именно руководитель челябинской палаты после своего назначения в июне 2016 года на пост председателя РУДС выступил инициатором проведения данного делового форума. Первый форум состоялся в октябре 2016 года в Ташкенте. В рамках деловой программы мероприятия прошло порядка 100 двусторонних встреч и переговоров предпринимателей, был подписан ряд контрактов о создании совместных машиностроительных производств, организации поставок металлургической продукции и оборудования. Организованная биржа контактов получила высокую оценку со стороны бизнеса, что послужило принятию решения о проведении форума на ежегодной основе», — говорится в сообщении.



Хороший пример развития межрегионального сотрудничества России и Узбекистана демонстрирует Южный Урал. В настоящее время более 100 компаний Челябинской области поддерживают деловые связи с узбекскими партнерами. Примечательно, что Челябинская область по товарообороту с Узбекистаном занимает третье место среди российских регионов после Москвы и Санкт-Петербурга.



«Примером укрепления делового климата и доверия между нашими странами может служить решение высшего руководства Республики Узбекистан о взятии под личный контроль выполнение двусторонних соглашений и договоренностей о расширении сотрудничества с Россией», — отмечает президент ЮУТПП, председатель Российско-Узбекского делового совета Федор Дегтярев.



Главная тема II Узбекско-Российского делового форума — «Новые горизонты сотрудничества». К участию приглашены представители Государственной думы РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития и МИД РФ.



Такое же высокое представительство ожидается и с узбекской стороны.



Формированием российской деловой делегации занимается центр внешнеэкономической деятельности Южно-Уральской торгово-промышленной палаты. Заявки на участие в мероприятии принимаются до 1 сентября 2017 года по телефонам: (351) 263-24-64, 265-39-77, 265-58-15, e-mail: ves@tpp74.ru

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