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Суд рассмотрит иск о банкротстве НПК «Уралвагонзавод»

12 июль 2017 (17:43)

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании АО «НПК «Уралвагонзавод» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.

Соответствующий документ поступил в суд 11 июля 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Инженер», сумма исковых требований составляет 16 млн 964 тыс. руб.

Напомним, НПК «Уралвагонзавод» входит в состав ГК «Ростех» и занимается разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. По итогам 2014 года чистый убыток корпорации по МСФО составил 5,3 млрд руб., в 2015 году — 16,4 млрд руб., в 2016 году — 4,5 млрд руб.

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