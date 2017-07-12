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Группа ЧТПЗ и Национальное агентство развития квалификаций заключили соглашение о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2017. В рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2017» Группа ЧТПЗ и Национальное агентство развития квалификаций подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Свои подписи под соглашением поставили генеральный директор трубного дивизиона Группы ЧТПЗ Александр Грубман и генеральный директор Национального агентства развития квалификаций Александр Лейбович.



В рамках сотрудничества стороны договорились совместно вести работу по апробации инструментария Национальной системы квалификаций, совершенствованию и внедрению механизмов независимой оценки квалификации в области трубного металлургического производства.



В целях реализации соглашения стороны будут проводить взаимные консультации, совместные рабочие встречи, семинары, «круглые столы» и обмениваться информацией.



«Перспективная потребность производства — эффективные высококвалифицированные многофункциональные рабочие. Если в 2015 году технолог на трубном производстве управлял оборудованием, осматривал и настраивал его, то в 2020 году мы ждем от него компетенций, которые позволят частично заменять слесаря-ремонтника, электрика, сварщика, резчика и стропальщика. Речь идет о выполнении отдельных трудовых функций из шести профессий. Очевидно, что понятие «профессия» в его стереотипном прочтении устарело, назрела необходимость перехода на требуемый производству набор компетенций и квалификаций», — комментирует генеральный директор трубного дивизиона Группы ЧТПЗ Александр Грубман.



По его словам, Группа ЧТПЗ включена в апробацию новых подходов в профессиональном образовании и оценке квалификаций и готова к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами.

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