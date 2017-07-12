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В Камышлове управляющая компания «ЭСТРА-УК» допустила 60 нарушений норм эксплуатации жилфонда

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2017. Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области выявил 60 нарушений правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда в ООО «ЭСТРА-УК» (г. Камышлов). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В ходе выездной проверки обследовано техническое состояние семи многоквартирных жилых домов в г. Камышлове.



В ходе надзорного мероприятия выявлено 60 нарушений. Среди них наличие промочек на потолках, стенах лестничных клеток в подъездах; частичное отслоение отделочного слоя цокольной части дома; частичная неисправность освещения и остекления лестничных клеток; частичное отсутствие изоляционного слоя трубопроводов верхней разводки системы отопления на чердачном помещении. Также обнаружены утечки из инженерных систем с затоплением подвальных помещений; мусор в подвальных помещениях; нарушения систем водостока; трещины и вздутия рулонного ковра мягкой кровли; неисправность шиферных покрытий кровель; трещины в панелях и стыках наружных стен, а также по штукатурному слою; повреждение, разрушение балконов, лоджий, козырьков; разрушение оголовков вентиляционных шахт и засоры вентиляционных каналов на кровле.



По результатам проверки составлен акт, в отношении ООО «ЭСТРА-УК» оформлено предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований. В отношении должностного лица компании возбуждено дело об административном правонарушении за несоблюдение лицензионных требований.

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