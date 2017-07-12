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Глава СК Свердловской области отстранен от должности из-за скандала с НТЗТИ
12 июль 2017 (12:50)
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2017. Руководитель следственного управления Следственного комитета (СК) по Свердловской области Валерий Задорин временно отстранен от должности из-за конфликта на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий (НТЗТИ). Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.
«Сотрудники центрального аппарата СК выехали в Екатеринбург для проведения проверки. На это время принято решение об отстранении от должности руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области», — говорится в сообщении.
Напомним, работники НТЗТИ в ходе «прямой линии» пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на руководство предприятия за невыплату зарплат. Выяснилось, что задолженность по оплате труда перед 195 сотрудниками превышала 13,3 млн рублей. По данным Генпрокуратуры, руководству предприятия удалось изыскать 9,5 млн руб. на погашение задолженности. В настоящее время предприятие признано банкротом, долги по зарплатам рабочим выплачиваются с 10 июля.
«Сотрудники центрального аппарата СК выехали в Екатеринбург для проведения проверки. На это время принято решение об отстранении от должности руководителя следственного управления СК РФ по Свердловской области», — говорится в сообщении.
Напомним, работники НТЗТИ в ходе «прямой линии» пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на руководство предприятия за невыплату зарплат. Выяснилось, что задолженность по оплате труда перед 195 сотрудниками превышала 13,3 млн рублей. По данным Генпрокуратуры, руководству предприятия удалось изыскать 9,5 млн руб. на погашение задолженности. В настоящее время предприятие признано банкротом, долги по зарплатам рабочим выплачиваются с 10 июля.
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