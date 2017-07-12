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УФАС оштрафовало «Газпром газораспределение Екатеринбург» на 100 тыс. рублей
12 июль 2017 (09:05)
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2017. ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» уплатило административный штраф 100 тыс. руб. за нарушение порядка по технологическому присоединению к сетям газораспределения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области.
Установлено, что компания не направила заявителю подписанный договор о подключении в установленный срок, что нарушает утвержденные правила подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения.
В соответствии с правилами, исполнитель в течение 30 дней со дня получения заявки о подключении должен направить заявителю подписанный со своей стороны проект договора в двух экземплярах любым доступным способом.
Отмечается, что последним днем срока для направления проекта договора было 11 апреля 2016 года. При этом документ был подготовлен и вручен заявителю лишь 15 июня указанного года.
ОАО «Газпром распределение Екатеринбург» было признано виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовано на 100 тыс. руб.
Установлено, что компания не направила заявителю подписанный договор о подключении в установленный срок, что нарушает утвержденные правила подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения.
В соответствии с правилами, исполнитель в течение 30 дней со дня получения заявки о подключении должен направить заявителю подписанный со своей стороны проект договора в двух экземплярах любым доступным способом.
Отмечается, что последним днем срока для направления проекта договора было 11 апреля 2016 года. При этом документ был подготовлен и вручен заявителю лишь 15 июня указанного года.
ОАО «Газпром распределение Екатеринбург» было признано виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовано на 100 тыс. руб.
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