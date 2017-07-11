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СКБ-банк представил на «Иннопроме-2017» новые технологичные интернет-сервисы

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2017. На международной промышленной выставке «Иннопром-2017» в Екатеринбурге СКБ-банк представил свои новые технологичные интернет-сервисы. Об этом сообщает пресс-служба кредитно-финансового учреждения.



«Банк знакомит гостей выставки с новинками мобильного банка СКБ-online, ранее занявшим 3-е место среди лучших мобильных приложений российских банков (рейтинг Markswebb Rank & Report). Большой интерес посетителей вызывает новая интернет-платформа СКБ-банка для малого бизнеса с удобной инфраструктурой для полноценной работы с финансами предприятия в одном окне. Помимо «бесшовного» перехода, интернет-сервисы СКБ-банка для физических лиц и для предпринимателей объединяет принцип легкости, функциональности и простоты», — говорится в сообщении.



СКБ-банк традиционно представлен на стенде акционера банка — Группы Синара и ТМК. В 2017 году, помимо презентации новых интернет-сервисов, банк предлагает много развлекательных и познавательных активностей.



«Гости могут принять участие в создании короткометражного мультфильма, снявшись в главной роли и визуализировав собственные мечты. Посетители стенда охотно общаются с виртуальным консультантом СКБ-банка — трехмерной проекцией девушки-операциониста, которая распознает речь, эмоции и даже мимику посетителей и предметно отвечает им. А традиционный свежесваренный кофе от СКБ-банка станет отличным началом дня для посетителя выставки», — сообщили в банке.



Выставка «Иннопром-2017» работает до 13 июля включительно. СКБ-банк принимает гостей выставки в первом павильоне.

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