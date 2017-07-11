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Свердловские SMS-мошенники похитили свыше 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2017. В Свердловской области полиция из отдела «К» задержала мужчин, которые подозреваются в хищении денег с банковских карт. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.



«Сотрудники полиции из подразделения «К» ГУ МВД России по Свердловской области выявили и изобличили группу, занимавшуюся на территории среднего Урала хищением денежных средств у держателей банковских карт», — заявил официальный представитель регионального главка Валерий Горелых.



Злоумышленники присылали гражданам SMS с сообщением о списании со счета их сбережений. Для отмены этой операции предлагалось будущим жертвам предоставить номер карты и другие сведения, а затем прийти к ближайшему банкомату и выполнить ряд действий. В результате этой операции деньги потерпевших переводились на подконтрольные участникам группы банковские карты.



Мошенниками оказались два неработающих 30-летных жителя Екатеринбурга. По предварительным данным, ущерб гражданам от их противоправных махинаций составляет более 1 млн руб. Подозреваемые дали признательные показания, поэтому до судебного заседания они будут находится на подписке о невыезде.



«Собранные по данному факту материалы полицейские отдела «К» направили в Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области, где уже возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Рекомендую гражданам в спешном порядке не реагировать на подозрительные SMS-сообщения. По всем возникающим вопросам необходимо обращаться прежде всего в банк, клиентом которого вы являетесь», — сообщил Горелых.

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