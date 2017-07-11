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Росавиация отказала Azur Air в чартерах из Екатеринбурга в Доминикану

УрБК, Екатеринбург, 11.07.2017. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) отказало авиакомпании Azur Air в допуске к выполнению чартерных перевозок из Екатеринбурга в Доминиканскую Республику. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.



Рейсы Екатеринбург — Пунта Кана перевозчик планировал выполнять два раза в неделю в летний период текущего года.



Напомним, в настоящее время прямые авиарейсы из Екатеринбурга в Доминиканскую Республику не осуществляются.

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