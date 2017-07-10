Новости дня

Свердловчане заплатили около 1 млн рублей за нарушения противопожарных требований

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2017. С начала пожароопасного сезона жители Свердловской области заплатили около 1 млн руб. штрафов за нарушение правил пожарной безопасности. Об этом говорится в сообщении на сайте МЧС России по Свердловской области.



Так, возбуждены 2 уголовных дела по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» в связи с разведением костров и оштрафованы 327 человек (граждане и должностные лица) по делу об административном правонарушении.



Отмечается, что основными причинами возникновения пожаров в лесах и населенных пунктах являются разведение костров и сжигание мусора, пренебрежение правилами пожарной безопасности. По каждому возникшему пожару проводятся проверки, к ответственности привлекаются не только виновники происшествий, но также и должностные лица, обязанные соблюдать требования пожарной безопасности на определенной территории.



За нарушение особого противопожарного режима гражданам грозит штраф от 2 тыс. руб. до 4 тыс. руб., должностное лицо — от 30 тыс. руб. до 40 тыс. руб. Сумма взыскания для юридического лица составит от 200 тыс. руб. до 400 тыс. руб. Также в зависимости от тяжести последствий виновный может понести уголовную ответственность.



Напомним, что на сегодняшний день особый противопожарный режим действует в трех муниципальных образованиях Камышловского района. Это Восточное, Зареченское и Обуховское сельские поселения.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: