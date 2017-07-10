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Россияне купили люксовых автомобилей на 24 млрд рублей

УрБК, Москва, 10.07.2017. Оборот с реализации автомобилей класса «люкс» в России за январь-май 2017 года составил 23,7%. Об этом сообщает «Автостат Инфо».



За пять месяцев этого года россияне потратили 7,3 млрд руб. на машины Mercedes-Benz S-класса. Эта модель разошлась на рынке в количестве свыше 1 тыс. ед. и стала лидером по обороту с реализации в своем сегменте.



В то же время покупатели приобрели 481 автомобиль BMW 7-серии и потратили на них 2,97 млрд руб. Таким образом, «семерка» заняла второе место по выручке с продаж в сегменте автомобилей класса «люкс». На третьем месте рейтинга оказалась Porsche Panamera — 2,16 млрд руб., которые были получены с продажи 262 таких машин. На покупку Mercedes-Benz SL-Класса (продано 265 ед.) за пять месяцев этого года покупатели потратили 1,99 млрд руб. Еще 1,84 млрд руб. были затрачены на покупку Cadillac XTS (продано 180 ед. авто).



Напомним, что, по данным исследования, за январь-май 2017 года российские покупатели потратили на покупку легковых автомобилей 630,8 млрд руб.

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