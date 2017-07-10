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Свердловский Роспотребнадзор в I полугодии 2017 года выявил более 51 тыс. нарушений
10 июль 2017 (12:16)
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2017. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Свердловской области в I полугодии 2017 года выявило 51 тыс. 740 нарушений. Об этом говорится на сайте ведомства.
Количество выписанных Роспотребнадзором штрафов составило 5 тыс. 611 (в I полугодии 2016 года — 7 тыс. 152). Их общая сумма составила 78,9 млн руб. (в I полугодии 2016 года — 80,9 млн руб.). Число вынесенных предупреждений составило 828 (в I полугодии 2016 года — 503). В правоохранительные органы было передано 6 дел (в I полугодии 2016 года — 7). Также было подготовлено 4 заявления о ликвидации юридического лица (в I полугодии 2016 года — 1).
Количество выписанных Роспотребнадзором штрафов составило 5 тыс. 611 (в I полугодии 2016 года — 7 тыс. 152). Их общая сумма составила 78,9 млн руб. (в I полугодии 2016 года — 80,9 млн руб.). Число вынесенных предупреждений составило 828 (в I полугодии 2016 года — 503). В правоохранительные органы было передано 6 дел (в I полугодии 2016 года — 7). Также было подготовлено 4 заявления о ликвидации юридического лица (в I полугодии 2016 года — 1).
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