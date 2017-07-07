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Инженеры «МегаФона» усилили сигнал мобильной связи в зоне выставки «Иннопром-2017»

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2017. Телеком-инженеры усилили сигнал мобильной связи на Кольцовском тракте в преддверии международной выставки «Иннопром-2017», сообщает пресс-служба «МегаФона».



Пропускная способность Кольцовского тракта — 50-100 тыс. автомобилей в сутки. На протяжении всех 12 километров трассы связисты гарантируют еще более надежный сигнал сети.



Учитывая увеличение пассажиропотока в аэропорту «Кольцово», специалисты «МегаФона» провели технические мероприятия по расширению емкости сети. Теперь в ожидании рейса или получения багажа уральцы и гости Екатеринбурга могут комфортнее пользоваться мобильным интернетом, мгновенно загружать почту, видео на смартфон или планшет. Настройки сети изменили и на прилегающей к аэропорту территории — в гостинице Angelo, расширив 3G-покрытие для улучшения качества голосовой связи.



Главная площадка «Иннопрома» — международный выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО» — также прошла проверку связистов: базовая станция «Меркель» обеспечит надежность сети во всех павильонах, даже с учетом увеличения мобильного трафика. По данным аналитиков оператора, в дни «Иннопрома» нагрузка на сеть возрастает на 250% в сравнении с обычным днем. Для гарантии отказоустойчивости сети и постоянного мониторинга созданной инфраструктуры задействованы сразу две технологии связи: оптические каналы и радиорелейные линии.



«Суммарно более 15 объектов связи прошли модернизацию, актуализацию настроек и оптимизацию параметров. В частности, проведены улучшения покрытия на тех локальных участках, где планируется повышение нагрузки. По нашим оценкам, не менее половины интернет-трафика гостей и участников выставки придется на сети 4G, поэтому мы позаботились о том, чтобы все абоненты получили качественный сервис благодаря нашей надежной инфраструктуре», — рассказал директор по инфраструктуре «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.

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