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OneTwoTrip: В июне 2017 года спрос на билеты до Крыма снизился на 25%

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2017. В июне продажи путевок в Крым снизились на 25% по сравнению с летом 2016 года. Об этом сообщает сервис путешествий OneTwoTrip.



Цена на перелет на полуостров выросла: средняя стоимость билета туда-обратно из городов России увеличилась на 2% и составила 14 тыс. руб.



Между тем, по данным портала, в июне этого года спрос на отдых за рубежом вырос: клиенты OneTwoTrip покупают на 24% больше билетов, чем летом 2016, и на 17% чаще бронируют гостиницы и апартаменты.



Средняя стоимость перелета за границу летом 2017 года примерно на 20% ниже, чем в прошлом году. Номер в гостинице или апартаменты можно снять в среднем на 8% дешевле.



Самый высокий рост спроса в сравнении с летом 2016 года показали следующие направления: Тбилиси (рост в 4 раза), Стамбул (рост в 2 раза), Ереван (рост в 2 раза), Бургас (рост в 2 раза) и Париж (+77%).



Самое заметное снижение цены продемонстрировал Стамбул. Перелет туда-обратно за год подешевел на 28% до 12,8 тыс. руб. Цена на перелет в Тбилиси в обе стороны снизилась на 21%, этим летом билет в столицу Грузии можно купить за 13,4 тыс. руб. На 20%, до 20,1 тыс. руб., подешевел перелет в обе стороны в Лиссабон.

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