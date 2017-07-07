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В Первоуральске будут судить инкассатора за хищение более 4,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2017. В суд направлено уголовное дело в отношении дежурного по Первоуральскому участку Свердловского областного управления инкассации ЦБ РФ, обвиняемого по части 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение, совершенное в особо крупном размере». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, в период с февраля по март 2017 года обвиняемый похитил более 4,2 млн руб., поступивших на временное хранение в Первоуральский участок областного управления инкассации.



«Денежные средства от организаций поступали в инкассаторских сумках, из которых дежурный по участку часть денежных средств похищал. Чтобы скрыть факт хищения, он из новых поступлений перекладывал денежные средства в предыдущие инкассаторские сумки и направлял для сдачи в банк», — говорится в сообщении.



В Свердловское областное управление инкассации 17 марта 2017 года от сотрудников одного из банков поступила информация, что 15 марта 2017 года поступила сумка, проинкассированная 4 марта 2017 года, в которой выявлена недостача в размере 4 тыс. руб. При этом денежные средства в сумке сложены в хаотичном порядке, а сопроводительные документы смяты.



По данному факту сотрудники управления инкассации в отделении Первоуральского участка инкассации провели инвентаризацию, в ходе которой выявили факт хищения денежных средств в сумме свыше 4,2 млн руб.



«Денежные средств обвиняемому были нужны для участия на биполярных аукционах. Переводя их через собственные банковские карты на интернет площадки, он пытался извлечь прибыль на понижении-повышении курса валют», — отмечают в надзорном ведомстве.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в Первоуральский городской суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

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