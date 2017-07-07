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РСА одобрил актуализацию справочника средней стоимости запасных частей для ремонта в ОСАГО

УрБК, Москва, 07.07.2017. Российский союз автостраховщиков (РСА) планирует с 1 августа 2017 года ввести в действие новый актуализированный справочник средней стоимости запасных частей, который будет соответствовать практике натурального возмещения в ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба РСА со ссылкой на президента объединения Игоря Юргенса.



Соответствующее решение принято правлением РСА, окончательное решение о начале использования этой версии планируется принять на заседании президиума РСА 12 июля.



«Введение в действие актуализированного справочника повлечет уменьшение средней стоимости запасных частей на 8%», — пояснил И. Юргенс.



Он напомнил, что предыдущая актуализация состоялась более месяца назад — с 1 июня 2017 года. Эта версия оставила среднюю стоимость запасных частей на прежнем уровне, что было важно в условиях подготовки к реализации поправок в закон об ОСАГО по приоритизации натурального возмещения, которые вступили в силу 28 апреля 2017 года.



«Недостатком этой версии справочника средней стоимости запасных частей является то, что она, как показал анализ, не совсем учитывает актуальное состояние рынка запасных частей, который стремительно меняется в условиях колебания курсов валют, выхода на рынок новых поставщиков и так далее», — отметил президент РСА.



За прошедшие два месяца страховщики работали со СТО по согласованию порядка работы с целью обеспечения восстановительного ремонта автомобилей на условиях и в порядке, установленном законом. В результате данной работы выяснилось, что при оплате стоимости работ в новых условиях могут использоваться актуальные цены на запасные части, исследование которых было проведено в марте-апреле 2017 года. Именно это исследование легло в основу той версии справочника, которая будет применяться с 1 августа 2017 года.

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