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«Бездомные» провайдеры
6 июль 2017 (15:06)
В Екатеринбурге обостряется конфликт между интернет-провайдерами, управляющими компаниями и администрацией города. Операторы связи, недовольные ограничением их доступа в многоквартирные дома со стороны УК и ТСЖ и требованием властей демонтировать кабели связи с опор освещения, обратились за помощью к президенту РФ Владимиру Путину. По их словам, сложившаяся ситуация не позволяет развивать услуги связи и может стать причиной нарушений действующего законодательства.
Как указано в коллективном обращении членов Уральской ассоциации операторов (УралАОС) к президенту, первой проблемой отрасли является отсутствие установленного на законодательном уровне порядка предоставления провайдерам беспрепятственного и безвозмездного доступа в многоквартирные дома.
«Это дает возможность управляющим компаниям злоупотреблять своими возможностями. В частности, закрывать доступ провайдерам к общедомовому имуществу, вымогать денежные средства путем заключения фиктивных договоров «на размещение оборудования», незаконно самовольно демонтировать оборудование связи. В результате складывающейся судебной практики Федеральная антимонопольная служба полностью теряет влияние на данный сегмент рынка. Ситуация становится абсолютно неконтролируемой», — поясняют авторы письма.
Между тем, как ранее писал УрБК, управляющие организации, в свою очередь, возражают, что взимание платы за использование общедомового имущества является не злоупотреблением, а вполне обоснованной практикой. Оно позволяет возместить затраты на обслуживание и ремонт этого имущества.
«Провайдеры используют общее имущество, иногда даже портят его, потому должны платить. Но логику никто не отменял, и платежи должны быть разумными. Если жители хотят получать с провайдера больше и проведут это через общее собрание — провайдер может для конкретного дома повысить цены либо вообще отказаться работать с ним, если ставки будут нереальными», — ранее пояснил директор по развитию УК «Лига ЖКХ» Илья Сотонин.
Операторы связи полагают, что решить данную проблему можно только на законодательном уровне путем внесения соответствующих изменений в Жилищный кодекс РФ.
Вторая проблема, обозначенная в обращении членов УралАОС, связана с попыткой властей Екатеринбурга и Нижнего Тагила заставить операторов демонтировать оптические линии связи с опор освещения и контактной сети (трамвайной и троллейбусной). Власти муниципалитетов объясняют свою позицию требованиями эстетики городского ландшафта либо необходимостью замены опор.
«Даже при наличии решений о законности такого размещения линий связи и незаконности их демонтажа администрации городов регулярно предпринимают снятие проводов с опор. При этом власти на местах не предлагают альтернативных вариантов размещения. При обращении в адрес администрации Екатеринбурга с намерениями продолжать устанавливать кабели связи на опорах муниципалитет потребовал плату за услугу в 10 раз выше существующей», — говорится в обращении.
По мнению провайдеров, чиновники в данной ситуации защищают исключительно свои финансовые интересы, поскольку указанный способ размещения является самым доступным, предусмотрен федеральным законом «О связи» и не влечет удорожания услуги.
В связи с этим члены УралАОС просят усилить надзор за исполнением нормы ФЗ «О связи», предусматривающей выплату компенсаций операторам в случае реализации муниципальных программ по переносу или демонтажу линий и сооружений связи. В противном случае, по их мнению, отрасль обречена на стагнацию: развивать услуги связи, делать их более доступными в такой ситуации невозможно.
Впрочем, наблюдатели рынка отмечают, что в действительности проблема состоит не в чьих-либо намеренных злоупотреблениях, а в совершенно естественном противостоянии финансовых интересов разных видов бизнеса. В то же время конфликт при любом его решении создает предпосылки к увеличению тарифов для жителей екатеринбургских многоквартирных домов. Либо это будут тарифы за интернет, либо за обслуживание общедомового имущества.
Как указано в коллективном обращении членов Уральской ассоциации операторов (УралАОС) к президенту, первой проблемой отрасли является отсутствие установленного на законодательном уровне порядка предоставления провайдерам беспрепятственного и безвозмездного доступа в многоквартирные дома.
«Это дает возможность управляющим компаниям злоупотреблять своими возможностями. В частности, закрывать доступ провайдерам к общедомовому имуществу, вымогать денежные средства путем заключения фиктивных договоров «на размещение оборудования», незаконно самовольно демонтировать оборудование связи. В результате складывающейся судебной практики Федеральная антимонопольная служба полностью теряет влияние на данный сегмент рынка. Ситуация становится абсолютно неконтролируемой», — поясняют авторы письма.
Между тем, как ранее писал УрБК, управляющие организации, в свою очередь, возражают, что взимание платы за использование общедомового имущества является не злоупотреблением, а вполне обоснованной практикой. Оно позволяет возместить затраты на обслуживание и ремонт этого имущества.
«Провайдеры используют общее имущество, иногда даже портят его, потому должны платить. Но логику никто не отменял, и платежи должны быть разумными. Если жители хотят получать с провайдера больше и проведут это через общее собрание — провайдер может для конкретного дома повысить цены либо вообще отказаться работать с ним, если ставки будут нереальными», — ранее пояснил директор по развитию УК «Лига ЖКХ» Илья Сотонин.
Операторы связи полагают, что решить данную проблему можно только на законодательном уровне путем внесения соответствующих изменений в Жилищный кодекс РФ.
Вторая проблема, обозначенная в обращении членов УралАОС, связана с попыткой властей Екатеринбурга и Нижнего Тагила заставить операторов демонтировать оптические линии связи с опор освещения и контактной сети (трамвайной и троллейбусной). Власти муниципалитетов объясняют свою позицию требованиями эстетики городского ландшафта либо необходимостью замены опор.
«Даже при наличии решений о законности такого размещения линий связи и незаконности их демонтажа администрации городов регулярно предпринимают снятие проводов с опор. При этом власти на местах не предлагают альтернативных вариантов размещения. При обращении в адрес администрации Екатеринбурга с намерениями продолжать устанавливать кабели связи на опорах муниципалитет потребовал плату за услугу в 10 раз выше существующей», — говорится в обращении.
По мнению провайдеров, чиновники в данной ситуации защищают исключительно свои финансовые интересы, поскольку указанный способ размещения является самым доступным, предусмотрен федеральным законом «О связи» и не влечет удорожания услуги.
В связи с этим члены УралАОС просят усилить надзор за исполнением нормы ФЗ «О связи», предусматривающей выплату компенсаций операторам в случае реализации муниципальных программ по переносу или демонтажу линий и сооружений связи. В противном случае, по их мнению, отрасль обречена на стагнацию: развивать услуги связи, делать их более доступными в такой ситуации невозможно.
Впрочем, наблюдатели рынка отмечают, что в действительности проблема состоит не в чьих-либо намеренных злоупотреблениях, а в совершенно естественном противостоянии финансовых интересов разных видов бизнеса. В то же время конфликт при любом его решении создает предпосылки к увеличению тарифов для жителей екатеринбургских многоквартирных домов. Либо это будут тарифы за интернет, либо за обслуживание общедомового имущества.
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