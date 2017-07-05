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УПН зафиксировала сокращение предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга

5 июль 2017 (15:14)

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2017. Специалисты Уральской палаты недвижимости (УПН) зафиксировали медленное сокращение объема предложения на рынке вторичной недвижимости Екатеринбурга.

За последние четыре недели количество объектов в базе данных УПН снизилось на 1,7%. Однако пока тенденция не оказала существенного влияния на рынок — по сравнению с началом года количество объектов выросло на 3,8%.

«Объем предложения медленно сокращается на протяжении последнего месяца. Но пока это не привело к заметному изменению рыночного баланса. Квартир на рынке по-прежнему много», — сообщают аналитики УПН.

Средняя цена на 1 кв. м. за последние 4 недели, наоборот, выросла на 0,1%, до 66 тыс. 429 руб. Относительно пикового показателя в феврале 2015 года, цены снизились на 13,4%. Между тем аналитики отмечают, что из-за избыточного предложения продавцы вынуждены снижать цены как в процессе экспозиции, так и в процессе торга.

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