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УПН зафиксировала сокращение предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2017. Специалисты Уральской палаты недвижимости (УПН) зафиксировали медленное сокращение объема предложения на рынке вторичной недвижимости Екатеринбурга.



За последние четыре недели количество объектов в базе данных УПН снизилось на 1,7%. Однако пока тенденция не оказала существенного влияния на рынок — по сравнению с началом года количество объектов выросло на 3,8%.



«Объем предложения медленно сокращается на протяжении последнего месяца. Но пока это не привело к заметному изменению рыночного баланса. Квартир на рынке по-прежнему много», — сообщают аналитики УПН.



Средняя цена на 1 кв. м. за последние 4 недели, наоборот, выросла на 0,1%, до 66 тыс. 429 руб. Относительно пикового показателя в феврале 2015 года, цены снизились на 13,4%. Между тем аналитики отмечают, что из-за избыточного предложения продавцы вынуждены снижать цены как в процессе экспозиции, так и в процессе торга.

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