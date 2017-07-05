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В этом году в уведомления по имущественным налогам свердловчанам включат НДФЛ

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2017. Жители Свердловской области в скором времени получат уведомления по имущественным налогам, к которым относится налог на имущество физических лиц, транспортный налог и земельный налог. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной налоговой службы региона.



В этом году рассылкой уведомлений займется филиал ФКУ «Налог сервис» ФНС России по Кемеровской области, тогда как раньше ее выполнял башкирский филиал.



«Налогоплательщикам, получившим налоговые уведомления по почте, не следует заострять внимание на отправителе корреспонденции (г. Кемерово), указанном на почтовом конверте. Информация о налоговом органе, сформировавшем и направившем налоговое уведомление, содержится в самом уведомлении. Именно в этот налоговый орган и следует обращаться при появлении вопросов по содержанию уведомления», — поясняют в пресс-службе ведомства.



Кроме того, в этом году в налоговые уведомления будет включена сумма налога на доходы, не удержанного у физического лица налоговым агентом в 2016 году.



В 2017 году единый срок уплаты всех имущественных налогов — 1 декабря 2017 года. Этот же срок уплаты установлен и для налога на доходы физических лиц, включенного в налоговые уведомления.



При этом налоговые органы обращают внимание, что пользователям личного кабинета налогоплательщика уведомления по почте рассылаться не будут.

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