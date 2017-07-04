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На Среднем Урале к отопительному сезону подготовили 20% котельных

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. По состоянию на 1 июля средний уровень готовности жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства Свердловской области к отопительному сезону составляет около 44%. Такие данные сообщают в департаменте информационной политики губернатора региона.



Так, по оперативным данным министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области, к работе в зимних условиях подготовлены 20,35 тыс. многоквартирных домов (34%), 302 котельные (20%) и 259 центральных теплопункта (32%). В регионе отремонтировано 1 512 км сетей канализации (37%), 2 466 км тепловых сетей (34%) и 31,5% водопроводных сетей.



Компании электросетевого комплекса привели в нормативное состояние 83% сетей и более 92% трансформаторных подстанций. В этот же период заменено 2 тыс. 230 км ветхой инфраструктуры (93,5%).



Готовность газового хозяйства региона, сообщают в ведомстве, составляет 69%. Из 11,5 тыс. км газопроводов ремонтно-восстановительные работы проведены почти на 8 тыс. км сетей.



В общей сложности к отопительному сезону 2017-2018 годов в Свердловской области предстоит подготовить более 69 млн кв. м. жилья, 1 563 котельные, свыше 7 тыс. км тепловых, 11,6 тыс. км водопроводных и около 7 тыс. км канализационных сетей.

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