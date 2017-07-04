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Анатолий Филиппенков переизбран президентом Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области
4 июль 2017 (09:23)
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2017. Анатолий Филиппенков переизбран президентом Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области, а председателем правления — Сергей Мазуркевич. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«В ходе собрания также принята новая редакция Устава — в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве. Кроме того, предстоит также оптимизация работы Координационного совета 42 бизнес-объединений, которые входят в Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области», — говорится в сообщении.
«В ходе собрания также принята новая редакция Устава — в соответствии с изменениями в федеральном законодательстве. Кроме того, предстоит также оптимизация работы Координационного совета 42 бизнес-объединений, которые входят в Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области», — говорится в сообщении.
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