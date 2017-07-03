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С 26 июля в Екатеринбурге запретят остановку транспорта на улице Кулибина

3 июль 2017 (18:01)

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2017. В Екатеринбурге на улице Кулибина запретят остановку транспортных средств. Как сообщает официальный портал города, соответствующие знаки появятся к 26 июля 2017 года.

«По многочисленным обращениям жителей уральской столицы, в целях повышения пропускной способности и безопасности дорожного движения с двух сторон улицы Кулибина на участке от Студенческой до Комсомольской дорожные службы Екатеринбурга установят знаки «Остановка запрещена», — указано на сайте.

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