Новости дня

РМК и Актюбинская область подписали Меморандум о сотрудничестве

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2017. «Русская медная компания (РМК) и Актюбинская область подписали меморандум о сотрудничестве. Для дальнейшего развития экономики и социальной инфраструктуры региона предполагается финансирование ТОО «Актюбинская медная компания» социально-ориентированного проекта «Реабилитационный центр в г. Актобе» на сумму 500 млн тенге. Об этом сообщает пресс-служба РМК.



«И в России, и в Казахстане Русская медная компания реализует масштабную и эффективную социальную политику, направленную на развитие территорий присутствия предприятий РМК и улучшение качества жизни населения. Основными направлениями корпоративной социальной ответственности РМК являются развитие социальной инфраструктуры, здравоохранение, поддержка спорта и здорового образа жизни, помощь детям. И «Актюбинская медная компания» не является исключением: мы активно участвуем в развитии региона. Финансирование строительства реабилитационного центра является значимым проектом для нас, и мы приложим все усилия к его скорейшей реализации», — заявила генеральный директор ТОО «Актюбинская медная компания» Наталья Бондаренко.



Ежегодные отчисления АМК на развитие региональной социальной сферы и инфраструктуры в бюджет Актюбинской области по всем контрактам превышают 340 млн тенге (более 1 млн долл. США).



С момента основания «Актюбинской медной компании» на территории присутствия в области был реализован целый комплекс мероприятий по благоустройству, развитию жилищной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Так, в поселке Коктау, непосредственно прилегающем к предприятию, фактически были воссозданы системы жизнеобеспечения: восстановлены транспортные коммуникации, построены газо- и водопровод, восстановлены линии электропередач, проведен ремонт школы и детского сада, организован здравпункт.



Работникам местных образовательных учреждений и организаций здравоохранения оказана финансовая помощь в строительстве жилья. География социальной поддержки АМК не ограничивается только п. Коктау. Компания финансировала ремонт сельской школы в Каргалинском районе, восстановление линий электропередач в Хромтауском районе. Ежегодно компания оказывает финансовую поддержку региональным общественным организациям и школам Хромтауского района. Так, в 2016 году АМК оплатила ремонт крыши Алгинского детского дома.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: