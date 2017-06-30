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В Екатеринбурге РМК откроет воркаут-площадку около ККТ «Космос»

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2017. В Екатеринбурге 2 июля 2017 года «Русская медная компания» (РМК) откроет площадку для занятий спортом под открытым небом около киноконцертного театра «Космос». Об этом сообщает пресс-служба РМК.



Воркаут-площадка около ККТ «Космос» станет вторым из шести спортивных объектов для занятий спортом под открытым небом, устанавливаемых в Екатеринбурге Русской медной компанией. Проект реализуется при поддержке правительства Свердловской области.



«Воркаут — это направление фитнеса, в основе которого лежат тренировки с собственным весом. Они не требуют ни особой физической подготовки, ни больших финансовых вложений — только удобная одежда и правильное выполнение упражнений», — пояснили в пресс-службе.



Мероприятие начнется в 13.00. В его программе — показательные выступления и мастер-классы от профессиональных спортсменов workout-направления, соревнования для гостей, розыгрыши призов и подарков, выступления молодежных танцевальных коллективов.

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