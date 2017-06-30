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Официальные курсы долл. США и евро выросли на 30 коп.
30 июнь 2017 (16:59)
УрБК, Москва, 30.06.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на выходные. Курс долл. США вырос на 30,07 коп., составив 59,38 руб. Курс евро — на 30,7 коп. до 67,8 руб.
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