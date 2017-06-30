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Екатеринбуржцы снижают планку отдыха в выходные

30 июнь 2017 (12:18)

Несмотря на рост интереса жителей Екатеринбурга к зарубежным турам, число граждан, проводящих лето в городе в 2017 году, остается значительным. Эксперты отмечают, что многих кризис заставляет экономить средства, другим приходится работать в нескольких организациях, что не позволяет уехать надолго. В результате в уральской столице растет спрос на услуги инфраструктуры для отдыха выходного дня на природе, причем наиболее активно развивается самый экономичный сегмент данного рынка.

Екатеринбуржцы снижают планку отдыха в выходные

Как отметил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев, проблема нехватки загородных средств размещения в Свердловской области наблюдается уже не первый год. С развитием негативных тенденций в экономике инвестиции в такой вид инфраструктуры стали еще менее привлекательными, чем в докризисный период.

«Для Екатеринбурга, насчитывающего порядка полутора миллионов жителей, число средств размещения в 50-километровой зоне совершенно недостаточно, и в последние годы оно практически не увеличивается. Если по мини-отелям есть небольшой прирост, то по санаторно-курортному сектору его нет вообще. Новые объекты не строятся — причина этого в не вполне благоприятном инвестклимате. Окупаемость таких вложений нельзя назвать быстрой, и инвесторы без помощи муниципальных и региональных властей опасаются их совершать», — рассказал эксперт.

По его словам, низкая конкуренция среди загородных отелей и турбаз влечет целый ряд негативных последствий. Среди них — высокие цены, особенно на отдых выходного дня, однообразие форматов и активностей.

«В результате у екатеринбуржцев и выбора, где отдохнуть в выходные в хорошем загородном отеле, практически нет, и пропадает желание из раза в раз платить немалые деньги за одни и те же развлечения. Есть комплексы, где хороший набор услуг, но там цены зачастую даже выше, чем в Европе на аналогичное предложение», — пояснил исполнительный директор УАТ.

Между тем потребность в загородном отдыхе у жителей Екатеринбурга не спадает. Однако в условиях ограниченности выбора и высокой стоимости отелей и турбаз граждане снижают требования к формату. Жители уральской столицы все чаще пользуются услугами спорткомплексов и парков, которые предлагают недорогие беседки с оборудованием для приготовления шашлыка, а также разнообразие активностей.

Екатеринбуржцы снижают планку отдыха в выходные

«Желающих арендовать беседки с мангалом и электричеством много: на ближайшие выходные уже все места заняты. Такой отдых сегодня достаточно популярен, и в последнее время мы отмечаем рост числа гостей. Мы связываем это с открытием новых объектов на территории спорткомплекса, приобретением современного оборудования и увеличением ассортимента услуг. Так, сегодня пользуются спросом прокат гироскутеров, велосипедов, большой батут, бесплатная детская площадка», — рассказали в СК «Уктус».

Несмотря на сложные погодные условия текущего сезона, бронировать места в городских и пригородных парках екатеринбуржцам приходится заранее. Участники рынка отмечают, что спрос в этом году остается высоким даже в периоды действия предупреждений МЧС России.

«Хотя мы сильно зависим от погоды, а в этом году ситуация не слишком благоприятная, поток желающих не ослабевает. Хорошо заказывают беседки с мангалами: в пятницу на субботу-воскресенье уже найти места сложно. На эти выходные уже нет свободных беседок. Также большой спрос на пейнтбол, гости заказывают бани, активно пользуются услугами кафе», — рассказали в «Victory Парке».

Таким образом, по мнению экспертов, культура загородного отдыха в Екатеринбурге пребывает в стагнации. Спрос перетекает в более низкие ценовые сегменты, давая толчок развитию самых простых форматов, не требующих значительных вложений. Изменение данного тренда возможно только в ситуации роста благосостояния населения при условии заинтересованности властей в содействии инвесторам, готовым вкладывать средства в развитие загородной инфраструктуры.

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