Екатеринбуржцы снижают планку отдыха в выходные

Несмотря на рост интереса жителей Екатеринбурга к зарубежным турам, число граждан, проводящих лето в городе в 2017 году, остается значительным. Эксперты отмечают, что многих кризис заставляет экономить средства, другим приходится работать в нескольких организациях, что не позволяет уехать надолго. В результате в уральской столице растет спрос на услуги инфраструктуры для отдыха выходного дня на природе, причем наиболее активно развивается самый экономичный сегмент данного рынка.Как отметил исполнительный директор Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев, проблема нехватки загородных средств размещения в Свердловской области наблюдается уже не первый год. С развитием негативных тенденций в экономике инвестиции в такой вид инфраструктуры стали еще менее привлекательными, чем в докризисный период.«Для Екатеринбурга, насчитывающего порядка полутора миллионов жителей, число средств размещения в 50-километровой зоне совершенно недостаточно, и в последние годы оно практически не увеличивается. Если по мини-отелям есть небольшой прирост, то по санаторно-курортному сектору его нет вообще. Новые объекты не строятся — причина этого в не вполне благоприятном инвестклимате. Окупаемость таких вложений нельзя назвать быстрой, и инвесторы без помощи муниципальных и региональных властей опасаются их совершать», — рассказал эксперт.По его словам, низкая конкуренция среди загородных отелей и турбаз влечет целый ряд негативных последствий. Среди них — высокие цены, особенно на отдых выходного дня, однообразие форматов и активностей.«В результате у екатеринбуржцев и выбора, где отдохнуть в выходные в хорошем загородном отеле, практически нет, и пропадает желание из раза в раз платить немалые деньги за одни и те же развлечения. Есть комплексы, где хороший набор услуг, но там цены зачастую даже выше, чем в Европе на аналогичное предложение», — пояснил исполнительный директор УАТ.Между тем потребность в загородном отдыхе у жителей Екатеринбурга не спадает. Однако в условиях ограниченности выбора и высокой стоимости отелей и турбаз граждане снижают требования к формату. Жители уральской столицы все чаще пользуются услугами спорткомплексов и парков, которые предлагают недорогие беседки с оборудованием для приготовления шашлыка, а также разнообразие активностей.«Желающих арендовать беседки с мангалом и электричеством много: на ближайшие выходные уже все места заняты. Такой отдых сегодня достаточно популярен, и в последнее время мы отмечаем рост числа гостей. Мы связываем это с открытием новых объектов на территории спорткомплекса, приобретением современного оборудования и увеличением ассортимента услуг. Так, сегодня пользуются спросом прокат гироскутеров, велосипедов, большой батут, бесплатная детская площадка», — рассказали в СК «Уктус».Несмотря на сложные погодные условия текущего сезона, бронировать места в городских и пригородных парках екатеринбуржцам приходится заранее. Участники рынка отмечают, что спрос в этом году остается высоким даже в периоды действия предупреждений МЧС России.«Хотя мы сильно зависим от погоды, а в этом году ситуация не слишком благоприятная, поток желающих не ослабевает. Хорошо заказывают беседки с мангалами: в пятницу на субботу-воскресенье уже найти места сложно. На эти выходные уже нет свободных беседок. Также большой спрос на пейнтбол, гости заказывают бани, активно пользуются услугами кафе», — рассказали в «Victory Парке».Таким образом, по мнению экспертов, культура загородного отдыха в Екатеринбурге пребывает в стагнации. Спрос перетекает в более низкие ценовые сегменты, давая толчок развитию самых простых форматов, не требующих значительных вложений. Изменение данного тренда возможно только в ситуации роста благосостояния населения при условии заинтересованности властей в содействии инвесторам, готовым вкладывать средства в развитие загородной инфраструктуры.