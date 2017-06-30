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Возбуждено уголовное дело по факту хищения средств при ремонте дорог в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2017. Прокуратура Екатеринбурга с привлечением специалистов Министерства финансов Свердловской области выявила факты нецелевого расходования бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог уральской столицы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.



Установлено, что постановлением правительства Свердловской области утверждена государственная программа «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 года». В рамках реализации данной программы администрация Екатеринбурга утвердила муниципальную программу «Столица» на 2014-2016 годы.



Муниципальной программой предусмотрен ремонт объектов улично-дорожной сети в уральской столице, в том числе в 2015 году: за счет средств областного бюджета — на сумму свыше 530 млн руб, средств местного бюджета — свыше 30 млн руб. Заказчиком ремонта автодорог общего пользования являлось МКУ «Городское благоустройство». Работы выполнялись подрядчиком ООО «Городское управление дорожно-строительных работ».



В ходе надзорных мероприятий выявлены факты нецелевого расходования бюджетных средств, предъявления к оплате работ, не предусмотренных контрактом, либо завышения объемов выполненного. Так, предъявлялась к оплате установка временных дорожных знаков и средств технического регулирования, что являлось обязанностью подрядчика. Данные работы не были предусмотрены аукционной документацией и локально-сметными расчетами.



Кроме того, установлен факт завышения сумм, предъявленных к оплате за перевозку отфрезерованного асфальтобетонного покрытия. Например, согласно локальным сметным расчетам, автомобили-самосвалы перевозили с улицы Еремина до улиц Уральских Коммунаров — Сазонова отфрезерованное асфальтобетонное покрытие на расстояние до 15 км. При этом фактически перевозка грузов с указанных улиц осуществлена на расстояние 5,6-5,8 км.



По результатам проверки прокуратура города в суд направила исковое заявление к МКУ «Городское благоустройство» о взыскании в доход областного бюджета и бюджета муниципального образования 15,3 млн руб.



Необходимо отметить, что по итогам проверки, проводимой ранее прокуратурой Екатеринбурга по факту нарушения федерального законодательства при организации ремонта дорог, возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ход расследования уголовного дела и рассмотрения искового заявления находится на контроле прокуратуры.

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