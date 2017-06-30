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Правительство РФ предложило отложить повышение акцизов на сигареты до июля 2018 года

УрБК, Москва, 30.06.2017. Правительство РФ внесло в Госдуму предложение о переносе увеличения ставок акцизов на сигареты на полгода. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



В отличие от большинства акцизов, которые вырастут с 1 января 2018 года, акцизы на сигареты и папиросы останутся неизменными до 1 июля 2018 года.



С 1 января по 30 июня 2018 года предлагается применять действующую сейчас ставку (1 тыс. 562 руб. за 1 тыс. сигарет плюс 14,5% расчетной стоимости). С 1 июля 2018 года она вырастет на 10% — до 1 тыс. 718 руб. за 1 тыс. сигарет.



Несмотря на то, что повышение акциза предложено отложить всего на полгода, для табачной отрасли это значимый срок. Участники рынка, которых опросило издание, полагают, что это поможет не только сэкономить на налогах, но и надеяться на то, что в результате не увеличатся темпы роста нелегального сегмента.



Напомним, Минздрав в январе предложил «Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу», которая предусматривала кратное увеличение акцизов, расширение перечня мест, где курение запрещено, и введение единого дизайна пачек сигарет. Против этих предложений выступили Минфин, Минпромторг и Минэкономики.

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