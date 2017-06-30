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Евгений Куйвашев принимает участие в четвертом форуме регионов России и Беларуси

УрБК, Екатеринбург, 30.06.2017. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев 30 июня принимает участие в четвертом форуме регионов России и Беларуси, проходящем в эти дни в Москве. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.



«В программе Евгения Куйвашева — участие во встрече председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя Совета Республики Национального собрания Белоруссии Михаила Мясниковича, участие в пленарном заедании форума», — говорится в сообщении.



Белоруссия традиционно является одним из основных внешнеторговых партнеров нашего Свердловской области.



«Свердловская область дорожит добрыми отношениями с Республикой Беларусь и всегда будет стремиться к продолжению взаимовыгодного многостороннего сотрудничества. По итогам прошлого года Белоруссия заняла 13 место среди 143 стран внешнеэкономических партнеров нашего региона, взаимный товарооборот составил почти 200 миллионов долларов США», — отмечает Евгений Куйвашев.



Свердловские и белорусские предприятия планово выстраивают партнерские отношения. Так, сотрудничество развивают «Синара — Транспортные машины» и БелАЗ, успешно взаимодействует с Республикой Беларусь «Уральский турбинный завод». За последние годы предприятие поставило белорусским партнерам около 20 паровых турбин, обеспечив при этом до 90% теплоснабжения Минска и до 60% парка турбин Республики Беларусь. Кроме того, стороны развивают не только торгово-экономическое, но и гуманитарное сотрудничество.



Делегация Республики Беларусь станет традиционным участником выставки «Иннопром», которая в восьмой раз пройдет в Екатеринбурге в июле 2017 года. Белоруссия будет представлена стендами министерства промышленности и министерства энергетики.

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